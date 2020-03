Ook WK ijshockey gaat niet door wegens coronavirus

Ook het WK ijshockey gaat vanwege het coronavirus niet door. Het evenement zou van 8 tot en met 24 mei in Zwitserse steden Zürich en Lausanne worden gehouden.

“Dit is een harde realiteit voor de internationale ijshockeyfamilie, maar een die we moeten accepteren”, zei voorzitter René Fasel van de internationale ijshockeybond (IIHF). “Het coronavirus is een wereldwijd probleem en vereist grote inspanningen van overheidsinstanties om verspreiding tegen te gaan. De IIHF moet alles in het werk stellen om deze strijd te steunen. We moeten de sport voorlopig opzij zetten.”