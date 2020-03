Oud-coach Usain Bolt is voor uitstel Spelen

De Jamaïcaanse sprintcoach Glen Mills is voor uitstel van de Olympische Spelen vanwege het coronavirus. De oud-trainer van achtvoudig olympisch kampioen Usain Bolt zegt dat zo’n beslissing onvermijdelijk is. “Het zou een ongekend besluit zijn, maar dit zijn ook ongekende tijden. Schuif alles een jaar op en dan valt wellicht alles op zijn plaats”, zei Mills.

Dat de Spelen over ruim vier maanden beginnen is voor Mills vrijwel uitgesloten. “De uitbraak van het virus is wereldwijd en in sommige landen is het pas net begonnen. Ik kan me niet voorstellen dat de Spelen doorgaan. Je brengt mensen uit alle delen van de wereld dan bij elkaar.” Het Internationaal Olympisch Comité lijkt vooralsnog niet van plan snel een besluit te nemen.

In afwachting daarvan blijven sporters in training, al kan dat in de meeste landen slechts op beperkte schaal gebeuren. In Nederland gingen trainingsaccommodaties als Papendal dicht. In Jamaïca konden de atleten nog wel trainen. Dafne Schippers voelde zich er ongemakkelijk door omdat haar bewegingsruimte ten opzichte van sommige concurrentes beperkt is. Maar inmiddels, zo meldde Mills, zijn op last van de Jamaïcaanse minister van Gezondheid sinds woensdag alle trainingsfaciliteiten ook in dat land op slot. “Het belangrijkste is nu dat iedereen afstand houdt van elkaar. Atleten is opgedragen zo veel mogelijk thuis te doen”, aldus Mills.