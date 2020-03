Verstappen houdt zich scherp met virtuele racewedstrijden

Max Verstappen rijdt zaterdagavond mee in een virtuele racewedstrijd, vertelde hij vrijdagavond bij Ziggo Sport. “Je rijdt in andere auto’s, maar het kan in ieder geval geen kwaad”, legde de Formule 1-coureur uit. “Het houdt jezelf scherp en het is natuurlijk heel leuk om met zoveel andere coureurs dat samen te kunnen doen.”

Verstappen reageerde desgevraagd nog even op het afgelasten van de Grote Prijs van AustraliĆ« een week eerder. “Alles was klaar om te gaan voor vrijdag”, zei de Red Bull-coureur. “De teams hebben ’s avonds nog een meeting gehad en daar werd ook nog niks duidelijk wat ze precies zouden gaan doen. De intentie was wel om te rijden op vrijdag, maar ’s morgens vroeg kwam daar snel verandering in.”

De simrace waar Verstappen en enkele van zijn collega aan meedoen wordt zaterdagavond 21 maart om 18.00 uur uitgezonden via Ziggo Sport en YouTube. De vrijdag ook aangekondigde Virtual Grand Prix Series, waar voor zondag de Grote Prijs van Bahrein op het programma staat, laat Verstappen aan zich voorbijgaan. “Ik speel dat spel nooit. Voordat je dat een beetje snapt en onder de knie hebt, ben je weer een paar dagen verder.”