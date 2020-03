Atletencommissie: stel Spelen uit als het niet verantwoord is

De zorgen bij de Nederlandse atletencommissie over het doorgaan van de Olympische Spelen zijn groot en talrijk. De atletencommissie vertrouwt er voorlopig echter op dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zorgt voor passende oplossingen. “Lukt het ondanks alle inspanningen niet om de Spelen op de geplande data op een verantwoorde manier door te laten gaan, dan pleiten wij voor uitstel van de Spelen van Tokio”, zegt vicevoorzitter Mieke Cabout, die namens de atletencommissie vrijwel dagelijks overleg voert met NOC*NSF.

De sportkoepel stuurde zondag een brief aan het IOC. Daarin vraagt NOC*NSF om een duidelijk stappenplan richting het moment dat een definitieve beslissing valt over het doorgaan van de Spelen. De Nederlandse koepel is van mening dat de Spelen komende zomer kunnen doorgaan als het coronavirus wereldwijd onder controle is.