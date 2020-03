Duitse schermer boycot Olympische Spelen in Tokio

De Duitse schermer Max Hartung boycot komende zomer de Olympische Spelen van Tokio. De viervoudig Europees kampioen, waarvan individueel in 2017 en 2018, is al gekwalificeerd voor het evenement van komende zomer. De 30-jarige Hartung, voorzitter van de atletencommissie in Duitsland, vindt het vanwege de coronacrisis echter niet verantwoord om de Spelen te houden.

“Mijn hart bloedt en ik kan wel huilen. Maar ik wil een voorbeeld stellen en het enige juiste doen. Ik ga op de geplande data niet meedoen aan de Spelen”, aldus Hartung, voor zo ver bekend de eerste sporter van naam die Tokio 2020 boycot. De Duitser gaat een enquête houden onder alle olympische sporters in zijn land, om te onderzoeken hoe ze tegenover een gezamenlijke boycot van de Spelen staan.

De schermer, die meedeed aan de Spelen van 2012 en 2016 en de nummer 2 is op de wereldranglijst van het onderdeel sabel, vindt dat de Spelen uitgesteld moeten worden vanwege het coronavirus dat de hele wereld in z’n greep houdt. Het Internationaal Olympisch Comité, aangevoerd door de Duitse oud-schermer Thomas Bach, houdt vooralsnog echter vast aan Spelen in Tokio die op 24 juli moeten beginnen.