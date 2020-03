‘Formule 1-seizoen dreigt nog later te starten’

De Grote Prijs van Azerbeidzjan, die op dit moment gepland staat als eerste Formule 1-race in het seizoen op 7 juni, dreigt ook niet door te gaan. De voorbereidingen voor de race op het stratencircuit in Bakoe zouden snel moeten beginnen, maar volgens motorsport.com wordt de grand prix vanwege het coronavirus uitgesteld, net zoals de races ervoor.

Nadat de Grote Prijs van Australiƫ op het laatste moment werd afgelast, ging er ook voorlopig een streep door de zes races erna, waaronder de eerste race op het vernieuwde circuit in Zandvoort. Alleen de Grote Prijs van Monaco heeft laten weten dat de race in 2020 definitief niet doorgaat. De organisatoren hopen de andere races nog in te halen.

De organisatie van de grand prix in Azerbeidzjan heeft nog niet gereageerd op het geruchten, maar volgens bronnen wordt maandag bekendgemaakt dat de race wordt uitgesteld. De daaropvolgende race op de Formule 1-kalender is de Grote Prijs van Canada, die moet plaatsvinden op 14 juni. Ook het doorgaan van die race en de Grote Prijs van Frankrijk twee weken later, is onzeker.