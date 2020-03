Internationale atletenvereniging vraagt IOC Spelen te verplaatsen

De internationale atletenvereniging Global Athlete heeft het Internationaal Olympisch Comité gevraagd de Olympische Spelen uit te stellen. “Als de wereld zich verenigt om de verspreiding van het Covid-19-virus te beperken, zal het IOC hetzelfde moeten doen”, staat in een zondag uitgebrachte verklaring.

Duizenden atleten hebben zich inmiddels uitgesproken tegen het doorgaan van de Spelen in de geplande periode, van 24 juli tot en met 9 augustus.

Het IOC zegt wereldgezondheidsorganisatie WHO te volgen en vindt het nog te vroeg om nu een besluit te nemen. Wat Global Athlete betreft, is dat nu wel op z’n plaats. “De atleten willen meehelpen, een deel van de oplossing zijn. Met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat de Spelen een succes worden. Gezien alle beperkingen, is het voor atleten nu onmogelijk zich goed op de Spelen voor te bereiden. Gezondheid en veiligheid staan voorop.”