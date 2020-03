IOC beslist binnen 4 weken over doorgaan of uitstel Spelen

Binnen vier weken moet duidelijk zijn of de Olympische Spelen van Tokio komende zomer doorgaan. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft de nationale comités per brief laten weten diverse scenario’s te onderzoeken. Het is een optie om de Spelen uit te stellen, zo schrijft het IOC. Afgelasting behoort niet tot de mogelijkheden.

Vanwege het coronavirus ligt wereldwijd vrijwel alle sport stil. Zo kunnen de Nederlanders sporters niet eens normaal trainen, omdat alle trainingslocaties zijn gesloten.

Het IOC hield lang vol dat de Spelen van Tokio ‘gewoon’ doorgaan en op 24 juli beginnen. Steeds meer landen en sportbonden verzetten zich daar echter tegen. Het bestuur van het IOC besloot zondag om dan toch aan alternatieve scenario’s te gaan werken, waarbij alleen uitstellen van de Spelen een optie is.

“We zien duidelijke verbeteringen in Japan, waar de mensen de olympische vlam warm hebben verwelkomd”, schrijft het IOC. “Dit versterkt het vertrouwen van het IOC in de Japanse organisatie, dat we de Olympische Spelen met bepaalde veiligheidsrestricties in het land kunnen houden. Aan de andere kant is er in andere landen en op andere continenten een dramatische toename van het aantal besmettingen en uitbraken van Covid-19. Daarom concludeert het bestuur nu dat het IOC de volgende stap moet nemen in de scenario-planning.”

Uitstellen van de Spelen betekent volgens het IOC dat bepaalde sportlocaties mogelijk niet meer beschikbaar zijn. Ook zijn bij elkaar al voor miljoenen aan hotelovernachtingen geboekt. “Bovendien moet de internationale sportkalender voor tenminste 33 olympische sporten aangepast worden. Dat zijn slechts een paar van de vele, vele uitdagingen”, aldus het IOC.