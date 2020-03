IOC-voorzitter Bach snapt onzekerheid van atleten

Voorzitter Thomas Bach van het International Olympische Comité (IOC) zegt in een brief aan alle olympische atleten met ze mee te leven, omdat ze in onzekerheid verkeren over het wel of niet doorgaan van de Spelen van Tokio vanwege het coronavirus. Het IOC liet zondagavond weten dat binnen vier weken duidelijk moet zijn of de Spelen komende zomer doorgaan of dat ze worden uitgesteld.

“Net als jullie zijn wij heel erg bezorgd over wat de Covid-19-pandemie doet met mensenlevens. Mensenlevens gaan voor al het andere, inclusief het houden van de Spelen”, schrijft Bach aan de atleten. “Het IOC wil onderdeel van de oplossing zijn. Daarom is het beschermen van de gezondheid van alle betrokkenen en het inkapselen van het virus leidend in alle beslissingen die we nemen over de Spelen van Tokio 2020.”

Wat alle betrokkenen volgens Bach delen, is de enorme onzekerheid. “Deze onzekerheid zorgt voor spanning en twijfels over een positieve toekomst. Het vernietigt de hoop. Deze onzekerheid komt ook omdat, op dit moment, niemand betrouwbare uitspraken kan doen over de duur van onze strijd tegen dit virus.”

De IOC-voorzitter verdedigt het standpunt dat nu een beslissing nemen voorbarig is. Bach heeft begrip voor atleten die de situatie onbevredigend vinden. De oud-schermer refereert aan zijn eigen voorbereiding op de Spelen van 1980 in Moskou. “We waren er niet zeker van of de Spelen zouden doorgaan en of we mochten deelnemen. Eerlijk gezegd had ik gewild dat de bestuurders toen meer tijd hadden genomen om met de juiste informatie een besluit te nemen.”

Bach, die met het West-Duitse schermteam olympisch goud won op de Spelen van 1976, nam niet deel aan de Spelen in Moskou vanwege een boycot van een aantal landen.