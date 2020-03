NOC*NSF: Spelen kunnen doorgaan als virus onder controle is

Wat NOC*NSF betreft kunnen de Olympische Spelen doorgaan mits het coronavirus wereldwijd onder controle is. Dat heeft de Nederlandse sportkoepel in een brief laten weten aan het Internationaal Olympisch Comité, zo bevestigt voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg.

“We hebben het IOC daarnaast gevraagd ons te laten weten op welk moment zij willen gaan beslissen, zodat we onze atleten zo goed mogelijk kunnen blijven informeren. Wat ons betreft gebeurt dat snel”, zegt Van Zanen. Het IOC heeft een uiterste termijn, qua besluitvorming over de Spelen, van 60 dagen voor de start. Dat zou dus in de laatste week van mei zijn.

Wielerbond KNWU nam zaterdag als eerste duidelijk stelling tegen het doorgaan van de Spelen komende zomer in Tokio. Van Zanen: “Het is goed dat bonden hun zorgen uiten. Dat horen wij, dat herkennen en erkennen wij. Ook zij maken zich terecht zorgen over de huidige situatie en hoe die zich ontwikkelt. Wij blijven de adviezen van wereldgezondheidsorganisatie WHO en in Nederland van het RIVM nauwlettend volgen, want gezondheid en veiligheid voor sporters, coaches en het publiek staan voorop.”

Veel sporters kunnen zich nu niet goed voorbereiden op de Spelen omdat alle sportaccommodaties zijn gesloten. Veel olympische kwalificatietoernooien zijn afgelast. Steeds meer sporters willen duidelijkheid. Van Zanen: “We zijn er van overtuigd dat het IOC samen met Japan alle scenario’s aan het bekijken is, ook die van uitstel van de Spelen.”

De roep om uitstel van de Spelen wordt de laatste dagen steeds groter. Van Zanen: “Wij horen de bezorgdheid van een aantal bondsvoorzitters en ook van atleten. Zij zeggen: er is maar één ding echt belangrijk en dat is de gezondheid van de bevolking. Daarbij is ons persoonlijk leed ondergeschikt. Dat vinden wij ook. Vandaar ook dat wij in die brief nadrukkelijk hebben gevraagd om zo snel mogelijk met duidelijkheid te komen voor al die sporters die zich nog op een eerlijke wedstrijd in Japan zouden willen voorbereiden.”

De voorzitter van NOC*NSF vindt het ook belangrijk dat er geen overhaaste beslissingen worden genomen. “Het IOC geeft ook duidelijk aan dat de Olympische Spelen pas over vier maanden zijn. Ook een Tour de France en Wimbledon hebben nog geen uitspraken gedaan. Bewaar nu even de rust. Als nu iedereen in Nederland, en ook de mensen in andere landen, zich houdt aan de voorschriften die door de autoriteiten worden gegeven, zou er al een wat rustiger situatie ontstaan.”