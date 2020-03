Verstappen: hopelijk snel terug op Zandvoort

Max Verstappen mocht begin deze maand als eerste over het nieuwe circuit van Zandvoort racen, maar het is onduidelijk wanneer de Formule 1-coureur dat weer kan doen. De Grote Prijs van Nederland, die op 3 mei zou worden gereden, is als gevolg van het coronavirus tot nader order uitgesteld. Verstappen liet zich daar zondag via de sociale media voor het eerst over horen.

“Een kort bericht om wat gedachten te delen over de Dutch GP, die helaas is uitgesteld. Ik ben heel erg onder de indruk van al het werk dat tot nu toe is gedaan door alle betrokkenen. Ik hoop dat ik snel weer op dit uitdagende, nieuwe circuit kan rijden”, schrijft Verstappen.

De organisatie van de Formule 1 is bezig een nieuwe kalender voor dit seizoen samen te stellen. Onduidelijk is of daarop ook ruimte is voor de GP op Zandvoort.