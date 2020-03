Zwemster Kromowidjojo helpt mensen thuis visualiseren

De roep om de Olympische Spelen uit te stellen, wordt steeds groter. Zolang dat niet het geval is, doen Nederlandse sporters er alles aan zo fit en scherp mogelijk te blijven.

Ranomi Kromowidjojo laat de mensen zondagochtend via Instagram zien hoe ze normaal gesproken toewerkt naar zwemwedstrijden. Dat doet ze mede door visualiseren. “Door visualiseren kun je je voorstellen dat je zwemt, terwijl je thuis zit. Dat zijn prikkels van binnenuit. Maar je hersenen maken geen onderscheid tussen prikkels van binnen of buitenaf”, schrijft ze.

Mensen thuis kunnen die oefeningen ook doen, aldus de tweevoudig olympisch kampioene van de Spelen in 2012 in Londen, die haar volgers meeneemt naar haar hoofd en gedachten. “Het mooie van visualiseren is dat je het perfect kunt maken. En dat gaat je helpen om het straks ook perfect in het water uit te voeren. Maar het is wel belangrijk om het zo specifiek en gedetailleerd mogelijk uit te voeren. Als dit je eerste keer wordt, is een hele race misschien te lastig. Begin dan klein. Stapje voor stapje.”

Sanne Wevers liet zaterdag een 5 meter lange evenwichtsbalk in haar huis in Oldenzaal plaatsen. De Nederlandse turnster wil over vier maanden in Tokio haar olympische titel verdedigen. “Elke topsporter zit nu thuis te wachten tot we het groene licht krijgen om weer te kunnen trainen”, zei de gymnaste tegen de NOS. “Normaal sta ik 30 tot 35 uur in de turnhal en elke dag minstens twee uur op die balk. Dus ik overlegde: kan ik niet hier een balk krijgen? Nou, dat idee is in een paar dagen gewoon uitgevoerd. Echt fantastisch.”