CHIO Rotterdam slaat jaar over wegens coronavirus

Er komt dit jaar geen CHIO in Rotterdam. Het sportevenement, dat behoort tot de hoogste categorie in de internationale paardensport, zou van 18 tot en met 21 juni worden gehouden in het Kralingse Bos. Vanwege de coronacrisis is besloten de 72e editie door te schuiven naar 2021. Dan zijn de toppaarden en hun ruiters van 24 tot en met 27 juni in Rotterdam te zien.

“De huidige situatie waarin ons land en de rest van de wereld momenteel verkeert en de onzekerheid voor de komende maanden maken het onverantwoord om de voorbereidingen voor het komende CHIO Rotterdam te continueren en verplichtingen aan te gaan”, zegt Ron Voskuilen, algemeen directeur van het CHIO Rotterdam. “We onderzoeken momenteel of we bijvoorbeeld na de zomer eventueel wat kleinschalige activiteiten kunnen organiseren zodat we het CHIO-gevoel ondanks alles kunnen vasthouden.”