Formule 1-baas hoopt op 15 tot 18 races dit jaar

De aangepaste kalender voor dit Formule 1-seizoen zal bestaan uit vijftien tot achttien races. Chase Carey, de baas van de Formule 1, hoopt in de zomer te kunnen beginnen aan het seizoen dat eigenlijk vorige week in Melbourne al had moeten starten. De eerste acht grands prix van dit jaar zijn als gevolg van de wereldwijde coronacrisis echter uitgesteld.

“Hoewel niemand zeker weet wanneer de situatie zich gaat verbeteren, weten we wel zeker dat dit gaat gebeuren. En als dat gebeurt, zullen we klaar zijn om weer te gaan racen”, zegt Carey. “We zijn vastbesloten om onze fans een seizoen 2020 te geven. De aangepaste kalender zal uit vijftien tot achttien races bestaan.”

Tot de acht afgelaste races behoort ook de Grote Prijs van Nederland, die op zondag 3 mei op het circuit van Zandvoort gehouden had moeten worden. De andere afgelaste GP’s zijn die van AustraliĆ«, Bahrein, China, Vietnam, Spanje, Monaco en Azerbeidzjan. De eerste race die nu op de kalender staat, is in Canada op 14 juni.