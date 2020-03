Groot-Brittannië ook op punt zich terug te trekken voor Spelen

Groot-Brittannië staat op het punt het voorbeeld van Australië en Canada te volgen en zich terug te trekken voor de Olympische Spelen van Tokio, als die volgens plan in de komende zomer worden gehouden. Dat zei Hugh Robertson, voorzitter van het Britse nationaal olympisch comité.

“Als het virus zich zo ontwikkelt als onze regering het verwacht, is het uitgeloten dat we afreizen”, aldus Robertson. “Ik zie geen enkele mogelijkheid om onze atleten dan goed voorbereid aan de start te krijgen. Ik verwacht daarom dat we ons snel bij Australië en Canada zullen aansluiten. De trainingsaccommodaties zijn dicht en zullen dat voorlopig ook wel blijven.”

Als tweede reden om af te zeggen noemde hij dat het “wellicht niet fatsoenlijk is” om in een tijd als deze met Olympische Spelen bezig te zijn.