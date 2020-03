NOC*NSF steunt besluit IOC uitstel Spelen te onderzoeken

NOC*NSF kan zich vinden in het besluit van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de komende vier weken te gebruiken om te onderzoeken of de Spelen komende zomer in Tokio kunnen doorgaan of niet. “Een verstandig besluit”, zegt algemeen directeur Gerard Dielessen. “Uitstel wordt hiermee een serieuze optie. En goed dat we nu weten dat het besluit binnen vier weken wordt genomen.”

Dielessen zegt dat de sportkoepel voorlopig alle opties openhoudt. “Zo lang er geen besluit valt werken we met twee scenario’s, waarbij we de voorbereidingen op de variant, dat de Spelen komende zomer gewoon doorgaan, tot een minimum gaan beperken.”

Als de Spelen wel gewoon doorgaan vanaf 24 juli zijn de adviezen van instanties bepalend. Dielessen: “Natuurlijk gaan wij niet als de gezondheid van onze sporters niet is gegarandeerd. Daarover laten wij ons bindend adviseren door de WHO, het RIVM en Buitenlandse Zaken. Maar in dat geval zal het IOC zelf de Spelen komende zomer ook niet door laten gaan.”