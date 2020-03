Ook GP van Azerbeidzjan in Formule 1 gaat niet door

De start van het Formule 1-seizoen is weer opgeschoven. Nu is de Grote Prijs van Azerbeidzjan uitgesteld vanwege het coronavirus. Dat melden de lokale organisatoren. Na het wegvallen van onder meer de grands prix van Melbourne, Zandvoort en Monaco zou de wedstrijd in Bakoe op 7 juni de eerste zijn.

De organisatie had al laten weten met de voorbereidingen in de knel te komen vanwege het virus. De eerste race die nu op de kalender staat is de Grote Prijs van Canada, die moet plaatsvinden op 14 juni. Ook het doorgaan van die race en de Grote Prijs van Frankrijk twee weken later, is onzeker.