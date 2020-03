Topman Tokio 2020: alleen kosten probleem bij uitstel Spelen

Het hoofd van de organisatie in Japan zegt dat de Olympische Spelen in ieder geval niet zullen worden afgelast. Uitstel is volgens Yoshiro Mori inmiddels een van de scenario’s die de komende vier weken worden bestudeerd. “We zullen alle opties nauwkeurig moeten bekijken omdat er veel geld mee gemoeid is. Onze grootste zorg zijn de extra kosten die uitstel met zich meebrengt”, zei Mori tijdens een persbijeenkomst in Tokio. Vanwege de wereldwijde coronacrisis wordt van alle kanten opgeroepen de Spelen komende zomer niet te laten doorgaan.

De organisatie heeft continu contact met het Internationaal Olympisch Comité, dat zondag al liet weten dat van uitstel geen afstel zal komen en binnen een maand zal beslissen of er een andere datum komt. Voorlopig beginnen de Spelen op 24 juli. Mori had zich gestoord aan de kritiek die het IOC en zijn organisatie hebben gekregen: “Het is frustrerend om te horen dat we te weinig om de atleten zouden geven.”