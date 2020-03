Topman WHO: heel snel beslissing over Olympische Spelen

Een beslissing over het al dan niet uitstellen van de Olympische Spelen wordt “heel snel” genomen. Dat zegt Mike Ryan, topman van wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Formeel heeft de WHO geen beslissingsbevoegdheid in deze zaak, maar geldt wel als belangrijkste adviseur over de kwestie van het Internationaal Olympisch Comité. Volgens Ryan is het wederzijdse vertrouwen groot. “We zijn ervan overtuigd dat het IOC noch de Japanse regering ook maar enig risico gaat nemen dat de gezondheid van atleten en toeschouwers in gevaar kan brengen.”

Het IOC heeft al laten weten binnen vier weken een beslissing te nemen. Landen als Canada en Australië hebben gezegd niet aan de Olympische Spelen te zullen deelnemen als die op de geplande datum, 24 juli, van start gaan.

Officieus wordt aangenomen dat het evenement wordt uitgesteld.