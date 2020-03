‘Verschuiven WK atletiek 2021 bespreekbaar’

De wereldatletiekbond World Athletics is bereid aan een andere datum te denken voor de WK atletiek die in de zomer van 2021 in het Amerikaanse Eugene worden gehouden. Dat zou onmogelijk worden, wanneer de Olympische Spelen vanwege de coronacrisis met een jaar worden uitgesteld. World Athletics bevestigt daarover al contact te hebben gehad met het organisatiecomité Oregon 21.

De lokale organisatoren hebben de atletiekbond daarop verzekerd met hun partners en andere betrokkenen in overleg te gaan of het toernooi in Eugene naar een andere datum kan “wanneer dat door omstandigheden noodzakelijk zou zijn”, zo liet World Athletics weten.

Het Internationaal Olympisch Comité liet zondag weten binnen vier weken te beslissen over mogelijk uitstel van de Spelen, die nu nog voor de periode 24 juli tot en met 9 augustus staan gepland.