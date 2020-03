Atlete Schippers: laten we er in 2021 nog groter feest van maken

Atlete Dafne Schippers heeft begrip voor het uitstellen van de Olympische Spelen. “Zojuist het nieuws gehoord dat de Spelen in Tokio zijn verplaatst naar de zomer van 2021. Het spreekt voor zich dat ik er echt naar uitkeek en dat mijn vorm momenteel goed is, maar voor nu moeten we naar het grotere plaatje kijken en doen wat nodig is om het coronavirus te verslaan”, schrijft de sprintkampioene op Instagram.

Schippers is tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter. Ze veroverde op de Spelen van 2016 in Rio zilver op deze sprintafstand. Voor Tokio was ze geplaatst op drie nummers, de 100 meter, 200 meter en met het estafetteteam op de 4×100 meter. “Laten we het beste hopen en laten we ervoor zorgen dat we er in 2021 een nog groter feest van maken.”