Atletiekgala FBK Games afgelast vanwege coronacrisis

De 39e editie van de FBK Games in Hengelo gaat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. Het atletiekgala was gepland op maandag 1 juni.

De extra maatregelen die de overheid op maandag aankondigde en waarin samenkomsten tot 1 juni zijn verboden, hebben geleid tot dit besluit van de organisatie.

“Met pijn in het hart moeten we dit besluit nemen. We hebben echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid dit virus een halt toe te roepen en dit is de enig verantwoorde beslissing op dit moment”, aldus Ellen van Langen, de oud-olympisch kampioene die wedstrijddirecteur is van de FBK Games.

De FBK Games is de grootste atletiekwedstrijd in Nederland, waar meestal de gehele Nederlandse top aan de start komt en buitenlandse topatleten het deelnemersveld verrijken. Uithangbord is al jaren sprintster Dafne Schippers.

“Natuurlijk hebben we serieus gekeken naar de mogelijkheden van uitstel, maar we zijn niet het enige internationale topatletiekevenement op zoek naar een nieuwe datum op een overvolle sportagenda in het najaar”, zegt Van Langen. “Tv-uitzending, sponsoren, alles moet passen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om onszelf meer tijd en ruimte te geven voor een sublieme volgende editie van de FBK Games. Deze staat gepland op zondag 6 juni 2021.”

Global Sports Communication, het atletenbureau van Jos Hermens, is organisator van de FBK Games. “Het is niet alleen voor ons, maar ook voor de atleten die graag naar de FBK Games komen een teleurstelling”, zegt Hermens. “Deelnemen in eigen land voor eigen publiek in een internationale setting is uniek, maar op dit moment zijn er belangrijkere zaken in de wereld. Laten we er samen voor zorgen dat we dit virus onder controle krijgen. Topsport en topsportevenementen krijgen vervolgens vanzelf weer ruimte in onze maatschappij.”

Degenen die al een kaartje hadden gekocht voor 1 juni 2020 krijgen op korte termijn bericht van de organisatie. Zij kunnen hun ticket bewaren tot volgend jaar of hun geld terugkrijgen.