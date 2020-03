Besluit uitstel Olympische Spelen ‘binnen enkele dagen’

Een definitief besluit over het uitstellen van de Olympische Spelen in Tokio laat niet lang meer op zich wachten. Bronnen binnen de olympische beweging hebben aan persbureau Reuters gemeld dat het besluit “binnen enkele dagen” valt.

De internationale druk om de Spelen vanwege de coronapandemie niet deze zomer te houden, neemt steeds verder toe. Diverse landen hebben al aangekondigd het evenement te boycotten als het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vasthoudt aan de geplande periode van 24 juli tot en met 9 augustus. Ook veel mondiale sportbonden en sporters pleiten voor uitstel.

De Japanse premier Shinzo Abe heeft dinsdag om 12.00 uur Nederlandse tijd telefonisch contact met IOC-voorzitter Thomas Bach over mogelijk uitstel van de Olympische Spelen vanwege het coronavirus.

Het IOC maakte zondag bekend dat binnen vier weken een beslissing wordt genomen over het al dan niet uitstellen van de Spelen, maar het is geen kwestie van weken meer, aldus een van de bronnen aan Reuters. “Het is een kwestie van enkele dagen.”