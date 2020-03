‘Geen fakkelestafette, maar olympische vlam per auto door Japan’

De olympische vlam zal niet in een fakkelestafette met hardlopers door Japan gaan, maar in een lantaarn per auto door de diverse regio’s van het land naar het Olympische Stadion in Tokio worden vervoerd. Dat heeft een woordvoerder van de lokale autoriteiten in het Fukushima gemeld.

De vlam was vrijdag vanuit Griekenland gearriveerd in Japan. Het vliegtuig met aan boord de fakkel landde op een luchtmachtbasis in Matsushima, in het noordoosten van het land. Komende donderdag zou de traditionele fakkeloptocht starten in Fukushima en op 24 juli aankomen in Tokio tijdens de openingsceremonie.

Er was vanwege de uitbraak van het coronavirus al gekozen voor een versoberde estafette, waarbij het publiek zoveel mogelijk zou worden geweerd. Om de verspreiding van het besmettelijke virus tegen te gaan, is nu besloten geen lopers in te zetten, maar de toorts in een lantaarn te zetten op een auto.

Het is maar de vraag of de toorts überhaupt aan zijn tocht door Japan kan beginnen. Naar verwachting valt al binnen enkele dagen het besluit om de Spelen in Tokio uit te stellen.