Hockeycoach Caldas: afscheid van Oranje nu totaal onbelangrijk

Bondscoach Max Caldas van de Nederlandse hockeyers kan zich helemaal vinden in het besluit om Tokio 2020 met maximaal een jaar uit te stellen. “Een terechte beslissing, de enige juiste keuze maatschappelijk en sportief gezien in deze zware tijden. Je kunt je moeilijk voorstellen dat de Olympische Spelen gewoon doorgaan, terwijl het in de wereld een grote chaos is.”

Caldas: “Bovendien zijn nogal wat teams en sporters nog niet gekwalificeerd. Zij verdienen het om hun kwalificatie af te dwingen op het veld en niet op kantoor als bespreekgeval. Olympische Spelen zonder publiek, wat ook een optie was, wil je natuurlijk ook niet hebben. En als de grote landen wegblijven, zoals AustraliĆ« of Canada al hadden aangegeven, wordt het er ook niet leuker op. Het gezonde verstand heeft nu gezegevierd.”

Het olympische uitstel heeft voor Caldas persoonlijk ook nog wat extra gevolgen. Hij was namelijk van plan om na Tokio 2020 afscheid te nemen van Oranje. “Mijn rol is momenteel totaal ondergeschikt aan alles wat er nog moet gebeuren in de wereld om deze dramatische pandemie te overwinnen. Eerst moet het leven voor iedereen weer helemaal gezond worden. En voorlopig heb ik ook nog geen nieuwe data gehoord voor de Spelen. We moeten de juiste dingen in de juiste volgorde doen. Dan zien we vanzelf wel hoe het verder gaat.”