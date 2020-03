Hoe het coronavirus tot uitstel van Olympische Spelen leidde

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) hield lang vol dat de Spelen van Tokio ondanks de coronacrisis ‘gewoon’ komende zomer zouden doorgaan, maar is nu toch tot inkeer gekomen. De 32e Zomerspelen worden een jaar uitgesteld, naar 2021. Hierbij een tijdlijn van alle ontwikkelingen, die zich met name in de laatste dagen snel opvolgden.

7 september 2013: het IOC wijst de Spelen van 2020 toe aan Tokio, dat de voorkeur krijgt boven Istanbul en Madrid.

23 juli 2019: een jaar voor de start van de Spelen is Tokio er al nagenoeg klaar voor. Vrijwel alle sportaccommodaties zijn af.

16 januari 2020: de eerste besmetting met het coronavirus in Japan komt naar buiten, in de dagen erna volgen er steeds meer.

5 februari: de voorzitter van het Japanse organisatiecomité spreekt zijn zorgen uit.

25 februari: de Japanse minister van Volksgezondheid zegt dat het te vroeg is om te praten over annuleren van de Spelen.

27 februari: voor het eerst wordt ook in Nederland besmetting met het coronavirus vastgesteld.

3 maart: het IOC-bestuur moedigt in een verklaring alle atleten aan om door te gaan met hun voorbereidingen.

4 maart: in Japan worden speculaties over mogelijke afgelasting van de Spelen weerlegd. “Dat is totaal geen afweging voor ons”, aldus de voorzitter van de lokale organisatie.

12 maart: op de dag dat in het Griekse Olympia tijdens een sobere ceremonie de olympische vlam wordt ontstoken, noemt de gouverneur van Tokio annulering van de Spelen “ondenkbaar”.

13 maart: de estafetteoptocht van de vlam door Griekenland wordt uit voorzorg afgebroken, uit angst dat er te veel publiek op af komt.

15 maart: sportkoepel NOC*NSF sluit alle trainingslocaties, wat betekent dat de Nederlandse sporters nergens meer kunnen trainen.

17 maart: na overleg met de betrokken internationale sportbonden herhaalt het IOC de boodschap dat de Spelen gewoon doorgaan. De kwalificatieopties moeten wel worden aangepast.

18 maart: IOC-voorzitter Thomas Bach benadrukt in een videoconferentie met ruim 200 afgevaardigden van de sporters dat hun belangen voorop staan.

19 maart: het organisatiecomité van Tokio 2020 ontvangt in Athene, zonder publiek, de vlam. Een bestuurslid van het Japanse olympisch comité pleit voor uitstel van de Spelen.

20 maart: Bach zegt dat uitstellen van de Spelen op dit moment “voorbarig” zou zijn. Hij erkent wel dat het IOC diverse scenario’s overdenkt.

21 maart: de mondiale sportersvakbond WPA roept het IOC op om te overwegen de Spelen uit te stellen.

22 maart: NOC*NSF schrijft in een brief aan het IOC dat de Spelen alleen kunnen doorgaan als het coronavirus wereldwijd onder controle is. Het IOC zegt voor het eerst te gaan onderzoeken of uitstel mogelijk is. Het comité wil binnen 4 weken een beslissing nemen.

23 maart: als eerste land zegt Canada de Spelen te boycotten als ze komende zomer doorgaan en al snel volgen meer landen. Het vooraanstaande IOC-lid Dick Pound roept dat de Spelen worden uitgesteld.

24 maart: de Japanse premier Shinzo Abe en IOC-baas Bach besluiten in een telefoongesprek om de Spelen een jaar uit te stellen.