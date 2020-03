Japanse premier en IOC-baas eens over uitstel Spelen

Het IOC-bestuur moet formeel nog een beslissing nemen, maar de Japanse premier Shinzo Abe en voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zijn het eens. De Olympische Spelen van Tokio worden met een jaar uitgesteld. “Bach staat voor 100 procent achter dat voorstel”, zei Abe na telefonisch overleg met de hoogste baas van het IOC. Het bestuur van het comité neemt vermoedelijk later op dinsdag een definitief besluit.

“We hebben voorzitter Bach gevraagd om uitstel met ongeveer een jaar te overwegen, zodat de sporters zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de Spelen en we er een veilig evenement voor alle toeschouwers van kunnen maken”, zei Abe. “Hij is het daar volledig mee eens.”

In de 124-jarige historie van de Olympische Spelen gebeurde het nog nooit dat het sportevenement werd uitgesteld. Wel werden de Spelen al drie keer afgelast, in de tijden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De Spelen van Tokio helemaal cancelen, is voor zowel Japan als het IOC geen optie.

Het IOC hield lang vol dat het grootste sportevenement ter wereld ondanks het coronavirus ‘gewoon’ komende zomer zou worden gehouden, van 24 juli tot en met 9 augustus. Het comité besloot zondag onder grote druk toch om uitstel te gaan onderzoeken. Steeds meer landen zeggen niet naar Tokio te gaan als de Spelen komende zomer worden gehouden. Het IOC zei vier weken de tijd te nemen om een beslissing te nemen, maar de sportwereld wil zo snel mogelijkheid duidelijkheid hebben over het doorgaan van de Spelen.