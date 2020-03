Luiten slaat golfballen in een net op zijn balkon

Ook al zou er voor hem de mogelijkheid zijn op een golfbaan te spelen, Joost Luiten zal het niet doen. “Ik vind het niet kunnen. Alle golfbanen in Nederland zijn dicht en dat vind ik een heel goede zaak. Niet kunnen spelen is vervelend, dat snap ik, maar als golfers moeten we solidair zijn en er ook alles aan doen om te zorgen dat niet nog meer mensen besmet raken. Golf is nu bijzaak”, schrijft Nederlands beste golfer op zijn website.

Trainen doet hij thuis in deze coronacrisis. “Ik sla wel ballen, thuis in Rotterdam. Ik heb een net opgehangen op het balkon van mijn appartement en heb net voldoende ruimte om een volle swing te maken. Het is natuurlijk verre van ideaal, maar beter dan helemaal geen ballen slaan.”

Hij kan ook chippen en putten in zijn appartement en hoeft niet naar een sportschool. “Met een elastiek en een paar lichte gewichtjes kan ik thuis heel goed mijn oefeningen doen.” Verder doet Luiten af en toe klusjes op The Dunes in Zandvoort, de golfbaan van de ouders van zijn vriendin. Hij verft er wat en maait het gras.

“Golf is even niet belangrijk. Laten we elkaar helpen waar mogelijk zodat deze periode niet onnodig langer duurt en we er met z’n allen hopelijk sterker uitkomen”, aldus de 34-jarige prof, tweevoudig winnaar van het KLM Open. “Ongelooflijk hoe snel zo’n virus zich kan verspreiden en wat een impact het heeft. Groot respect voor de mensen in de zorg die in heel moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen en zelf ook het risico lopen besmet te raken.”