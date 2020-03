Olympisch comité grootmacht VS roept op tot uitstel Spelen Tokio

De lijst van landen die vanwege het coronavirus uitstel willen van de Olympische Spelen in Tokio wordt almaar langer. Ook het olympisch – en parlaympisch comité van sportgrootmacht Verenigde Staten heeft het standpunt ingenomen dat het beter is de Spelen niet deze zomer te houden en te verplaatsen.

Het olympisch- en paralympisch comité van Nieuw-Zeeland liet eenzelfde oproep horen. “We steunen de mening van onze atleten en die willen uitstel. Wij zullen hun standpunt doorgeven aan het IOC”, luidde een verklaring.

Canada was het eerste land dat aankondigde niet naar de Spelen van Tokio te gaan als het IOC vasthoudt aan de geplande periode van 24 juli tot en met 9 augustus. Australië, Polen en Zwitserland volgden al snel.

Het IOC maakte zondag bekend dat binnen vier weken een beslissing wordt genomen over het al dan niet uitstellen van de Spelen, maar de druk op het IOC en Japan voor een snelle beslissing neemt met de dag toe. Het vooraanstaande IOC-lid Dick Pound liet in een interview maandag weten dat de Spelen zullen worden uitgesteld.

De Japanse premier Shinzo Abe heeft dinsdag om 12.00 Nederlandse tijd telefonisch contact met voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité over mogelijk uitstel van de Olympische Spelen vanwege het coronavirus. Volgens de Japanse krant Sankei onderhandelt de Japanse regering met het IOC over uitstel van de Spelen in Tokio met maximaal een jaar.

Het Amerikaans olympisch comité luistert vooral ook naar de uitkomst van een enquête onder duizenden atleten. Een grote meerderheid pleit voor uitstel. “Onze belangrijkste conclusie is dat zelfs als de huidige gezondheidsproblemen tegen het einde van de zomer kunnen worden verlicht, de enorme verstoringen in trainingsopbouw, dopingcontroles en kwalificatieproces niet op bevredigende wijze kunnen worden overwonnen. Meer dan ooit is duidelijk dat de weg naar uitstel de beste is”, verklaarde het comité.