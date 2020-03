Turner Zonderland gaat nadenken over toekomst

Turner Epke Zonderland gaat eens goed nadenken over het verlengen van zijn sportieve loopbaan. Normaal zou de olympisch en drievoudig wereldkampioen aan de rekstok na zijn vierde deelname aan de Spelen zijn loopbaan wellicht hebben beëindigd. Zo’n afscheid op het hoogste niveau kan, nadat de Spelen van Tokio zijn uitgesteld, mogelijk pas in de zomer van 2021 plaatsvinden.

“Qua periodisering komt er een heel seizoen bij. Ik heb tijd nodig om daarover na te denken en de juiste beslissing te nemen”, reageerde de 33-jarige Fries. De afgestudeerd arts baalde van het besluit. “Het zat natuurlijk wel in mijn achterhoofd en ik begrijp het zeker: de volksgezondheid staat voorop. Maar balen is het wel. Ik zat echt in een goede flow en hoopte dat af te maken. Nu moet ik het weer even laten varen.”

Zonderland was zelfs nog in een kwalificatieprocedure verwikkeld, al leek zijn deelname praktisch zeker. Gymnastiekbond FIG zal zich daar nog over moeten buigen.