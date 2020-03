IOC polst sportbonden over nieuwe datum Spelen

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gaat donderdag in gesprek met een aantal internationale sportbonden over een nieuwe datum waarop de Olympische Spelen kunnen worden gehouden. Dat zei IOC-voorzitter Thomas Bach een dag nadat dinsdag vanwege de coronacrisis tot uitstel van de Spelen van Tokio werd besloten. Wanneer het evenement met een jaar wordt uitgesteld tot de zomer van 2021, komen onder meer de WK zwemmen en de WK atletiek in het gedrang.

Bach vergeleek in een telefonisch persmoment de afgelasting en zoektocht naar een nieuwe datum met een grote jigsaw-puzzel. “Je haalt er één stukje uit en de puzzel is waardeloos. Om tot een nieuwe oplossing te komen zijn compromissen en offers nodig van alle betrokkenen. Maar we hebben er vertrouwen in dat we die puzzel gaan leggen”, aldus de IOC-voorzitter. Een werkgroep onder de naam ‘Here we go’ is gevormd om te kijken naar een nieuwe datum waarop de Spelen, die twee weken duren, kunnen beginnen.