Kooivechter McGregor schiet Ierse ziekenhuizen te hulp

De beroemde Ierse kooivechter Conor McGregor doet een greep in zijn buidel om de ziekenhuizen in zijn land te voorzien van spullen die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden. Hij spendeert 1 miljoen euro aan beschermingsmiddelen. “Ze zijn bedoeld voor de ziekenhuizen in de regio Leinster, die het zwaarst is getroffen”, meldt McGregror in een tekstbericht aan de Ierse minister van Financiën Paschal Donohoe.

McGregor had al van zich laten horen in een video die hij verspreidde op social media en waarin hij opriep tot een ‘lockdown’. Hij legde in zijn bericht aan de minister uit dat hij al weken bezig is zijn volgers aan te sporen zich goed te houden aan de richtlijnen om besmettingen tegen te gaan. “Ik heb de mensen opgeroepen om thuis te blijven, maar het gebeurt niet in voldoende mate. Ik zie overal nog menigten op centrale plekken. Vandaar mijn oproep voor een lockdown.”