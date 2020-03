De Amerikaanse president Donald Trump heeft toegezegd de Olympische Spelen in 2021 in Tokio te bezoeken. “Ik verheug me er nu al op. Het wordt een fantastisch evenement. Daar ben ik heel zeker van.”

Verder feliciteerde Trump de Japanse premier Shinzo Abe, en ook het IOC, met de beslissing de Olympische Spelen uit te stellen. “De beste beslissing die hij kon nemen. Ik heb er altijd 100 procent vertrouwen in gehad dat Abe het zou oplossen. Een bekwaam man, een vriend van Amerika.”