Voormalig wielerbaas Cookson: kort grote rondes in

Om het wielerseizoen nog enigszins te redden zouden de drie grote ronden in verkorte vorm moeten worden gehouden. Dat idee stelt Brian Cookson, voormalig voorzitter van de internationale wielrenunie UCI, voor nu het coronavirus ook de wielerkalender in de war stuurt.

De Giro d’Italia is al tot nader order uitgesteld. Een besluit over de Tour de France en de Vuelta, die half augustus in Nederland start, is nog niet genomen. Voorlopig wordt er in ieder geval niet gefietst. “Nu de Olympische Spelen zijn uitgesteld biedt dat de kans de Tour later in juli of begin augustus nog te laten doorgaan”, zegt Cookson in een brief aan website cyclingnews.com. “Maak er een wedstrijd over twee weken van zodat er ruimte komt om de Giro in twee weken af te werken in september voor de WK. De Vuelta kan dan in twee weken in oktober worden verreden.”

De Italiaanse wielrenner Matteo Trentin suggereerde dinsdag al één grote Europese ronde te houden.