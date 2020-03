WHO: uitstellen Olympische Spelen wijs besluit

Wereldgezondheidsorganisatie WHO staat volledig achter de beslissing van het IOC en de Japanse regering de Olympische Spelen die de komende zomer in Tokio zouden worden gehouden in verband met de wereldwijde crisis rond het coronavirus uit te stellen. “Een in deze omstandigheden verstandig en wijs besluit.”

“Wij geven adviezen over de volksgezondheid”, zei Mike Ryan, topman van WHO. “De beslissing is geheel en onafhankelijk genomen door het IOC en de Japanse regering. Maar wij staan er volledig achter. Hoe moeilijk het ook is voor velen, er is op een juiste manier gehandeld.”