Autorace Indy 500 verplaatst naar 23 augustus vanwege coronavirus

De autorace Indy 500 is vanwege het coronavirus verplaatst naar zondag 23 augustus. De organisatoren van de Indycar en de Indianapolis Motor Speedway (IMS) maakten bekend dat de 104e editie van “het grootste spektakel in het racen” op die datum zal plaatsvinden, maar dat de precieze tijd later wordt bekendgemaakt.

De Indy 500 stond gepland voor 24 mei. De race op het beroemde ovale circuit werd vorig jaar gewonnen door de Franse autocoureur Simon Pagenaud.

“Ik ben heel teleurgesteld dat we de Indy 500 moeten uitstellen”, zei Roger Penske, de eigenaar van de Indianapolis Motor Speedway. “De gezondheid en veiligheid van de deelnemers en toeschouwers is onze topprioriteit en uitstellen is daarom de beste beslissing met de situatie en maatregelen die gelden.”