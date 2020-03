IOC onder vuur na coronabesmettingen bij bokstoernooi in Londen

Het IOC krijgt als organisator van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het boksen dat begin deze maand in Londen werd gehouden steeds meer kritiek. Twee Turkse boksers en hun hoofdcoach die in Londen actief waren, testten positief op het coronavirus en volgens de BBC zijn ook een Kroatische bokser en twee coaches besmet geraakt.

“Onze epidemioloog zegt dat zij het meest waarschijnlijk zijn besmet tijdens het kwalificatietoernooi voor Tokio 2020”, meldde Marko Marovic van de Kroatische boksbond tegen de Britse zender.

De voorzitter van de Turkse boksbond, Eyup Gozgec, had eerder op de dag al uitgehaald naar de IOC-taskforce die het toernooi organiseerde en enkele dagen liet doorgaan terwijl de epidemie van het coronavirus om zich heen greep. “Ik was verbluft dat de IOC-taskforce en de Britse regering een toernooi toegestaan hebben, hoewel velen van ons hun bedenkingen hadden. Het was onverantwoord en het gevolg is dat nu drie teamleden van ons positief zijn.”

Het Internationaal Olympisch Comité dat de organisatie van het toernooi na de schorsing van de internationale boksfederatie (AIBA) had overgenomen verklaarde dat het niet afwist van een link tussen de besmettingen en het bokstoernooi. Bij de start van het OKT waren er volgens het IOC geen restricties in Engeland. Na vier dagen besloten de organisatoren het toernooi alsnog verder uit te stellen.