Motorsport schrapt ook Grote Prijs van Spanje

Ook de Grote Prijs van Spanje in de motorsport is vanwege het coronavirus afgelast. De mondiale motorsportbond FIM heeft nog geen nieuwe datum voor de race op het circuit van Jerez gevonden. De wedstrijden stonden voor 1 tot en met 3 mei op het programma.

De eerstvolgende Grand Prix die nu nog op de kalender staat, is die van 17 mei op het circuit van Le Mans in Frankrijk. De kans is klein dat die race wel doorgaat.

Er is dit jaar nog geen wedstrijd verreden in de MotoGP, de koningsklasse van de motorsport. De openingsraces van de Moto2 en Moto3 gingen begin deze maand nog wel door in Qatar.