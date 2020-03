Sportorganisatie Le Champion schrapt alle evenementen tot 1 juli

Le Champion, organisator van hardloopwedstrijden en fietswedstrijden, schrapt alle evenementen tot 1 juli. “Gezien de verspreiding van het coronavirus is het in onze visie volstrekt onverantwoord om in juni alweer grote evenementen met duizenden mensen te laten plaatsvinden”, zegt Ron van der Jagt, algemeen directeur van Le Champion.

Het besluit heeft tot gevolg dat onder meer de Ronde van Noord-Holland, Fiets4Daagse Hoorn, de Alkmaar City Run by night, de Oer-IJ Expeditie en de Plus Wandel4daagse Alkmaar komen te vervallen.

Van der Jagt wil de deelnemers, die al betaald hebben, tegemoet komen door ze een korting te geven van 50 procent op het startbewijs van dezelfde wedstrijd volgend jaar.