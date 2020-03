Teamleden McLaren mogen Australië verlaten

Alle medewerkers van de renstal van McLaren mogen Australië verlaten. Ze zaten in quarantaine sinds de eerste race van het seizoen van de Formule 1 in Melbourne, die wegens de uitbraak van het coronavirus op het allerlaatste moment werd afgelast.

Zestien teamleden van de Britse renstal zaten twee weken in quarantaine, omdat ze in contact waren geweest met een collega die was besmet met het coronavirus. Een andere medewerker van McLaren leek ook slachtoffer van het virus, maar testte uiteindelijk negatief.

Inmiddels zijn de eerste acht wedstrijden, waaronder de GP op het circuit van Zandvoort, in de koningsklasse van de autosport afgelast. Een beslissing of het Formule 1-seizoen op 14 juni kan beginnen met de Grote Prijs van Canada moet binnen drie weken vallen.

De Formule 1-kalender telde dit jaar 22 wedstrijden. De organisatie hoopt nog 15 tot 18 races te kunnen plannen.