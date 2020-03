Wereldkampioene Alvarado wil WK mountainbike in juni rijden

Wereldkampioene veldrijden Ceylin del Carmen Alvarado wil deelnemen aan het WK mountainbike in het Duitse Albstadt. Dat WK staat gepland voor 25 tot en met 28 juni, maar het doorgaan daarvan is vanwege het coronavirus nog niet zeker.

“Ik wil me in de zomer meer op het mountainbiken richten, omdat ik wil meedoen aan het mountainbiken tijdens de Spelen van Parijs in 2024”, zegt ze in een video van haar team Alpecin-Fenix op Instagram. Avarado noemt het een langer proces om zich daarop voor te bereiden, waarin ze nog aan haar techniek moet werken.

“Ik moet nog veel ervaring opdoen en mijn startpositie bij de wedstrijden is nog niet zo goed, dus ik moet meer punten verzamelen in de wedstrijden”, zegt ze. “Mijn doel is om top 15 te eindigen op het WK in Albstadt.”