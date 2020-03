Twee olympische atletiekkampioenen uit Rusland zijn aangeklaagd wegens doping. Het gaat om hoogspringer Andrei Silnov en hordeloopster Natalja Antjoetsj. Silnov won olympisch goud bij Peking 2008 en Antjoetsj zegevierde bij Londen 2012 op de 400 meter horden.

De twee Russen zijn op grond van het rapport van de Canadese onderzoeker Richard McLaren over de misstanden op dopinggebied in de Russische sportwereld in staat van beschuldiging gesteld.