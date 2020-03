‘Ook golftoernooi US Open uitgesteld om coronavirus’

Opnieuw lijkt een een groot golftoernooi niet door te gaan vanwege het coronavirus. De US Open zou van 18 tot 21 juni plaatsvinden in de Amerikaanse staat New York, maar gaat uitgesteld worden, meldt de krant New York Post.

Het evenement in Mamaroneck is volgens de krant, die zich baseert op bronnen rond de toernooiorganisatie, uitgesteld tot “later in de zomer”. New York is hard getroffen door de uitbraak van het coronavirus. In de staat zijn meer dan 35.000 besmettingen bekend en 385 patiĆ«nten overleden.

De US Open is een van de vier majors. Eerder werd bekend dat het PGA Championship en The Masters, die ook tot die categorie behoren, geschrapt zijn vanwege het virus. Het Brits Open gaat vooralsnog wel door, dat toernooi vindt van 16 tot 19 juli plaats in het Britse Sandwich.