Schaatser Kramer gaat door tot Spelen van 2022

Schaatser Sven Kramer gaat door tot de Olympische Spelen van 2022 in Peking. De 33-jarige Fries heeft zijn contract bij Jumbo-Visma met twee jaar verlengd. Kramer, die al op vier Spelen van de partij was, hield zijn toekomst de afgelopen tijd steeds open. Hij wilde het jaar voor jaar bekijken.

“We zitten nog twee jaar van de Olympische Winterspelen van Peking, dus er is nog van alles mogelijk”, zegt Kramer. “Het zou fantastisch zijn om mijn carrière met een olympische gouden plak af te sluiten.”

De tienvoudig Europees en negenvoudig wereldkampioen allround heeft drie olympische titels op de 5 kilometer in bezit. Op de uitpuilende erelijst van Kramer ontbreekt alleen nog olympisch goud op de 10 kilometer. In 2010 in Vancouver ging het mis toen hij de verkeerde baan nam, vier jaar later werd Kramer in Sotsji geklopt door Jorrit Bergsma. In 2018 in Zuid-Korea stortte de Fries helemaal in en greep hij op de langste afstand naast de medailles. Hij zei toen dat dit “normaal gesproken” zijn laatste Spelen waren.

Kramer krijgt in de nadagen van zijn carrière steeds vaker te maken met fysieke problemen, vooral aan zijn rug. Toch wist de grootmeester afgelopen seizoen zowel op de EK als WK afstanden zilver te pakken op de 5000 meter. Ook schaatste Kramer bij de WK met Marcel Bosker en Douwe de Vries in een wereldrecord naar het goud op de ploegachtervolging.

“Mijn seizoen begon wat minder, maar uiteindelijk heb ik na de jaarwisseling nog een aantal mooie dingen kunnen laten zien. Als je bij de WK afstanden op maar vijf tienden van de winnaar eindigt, zegt dat denk ik genoeg”, aldus Kramer. “Mijn grootste drijfveer is nog altijd het plezier dat ik uit het schaatsen haal. Dat heb ik nog steeds, dus ik zie geen reden om te stoppen. Ondanks de overwinningen die ik al heb behaald, ben ik nog altijd supergemotiveerd. Ik kijk ernaar uit om ook de komende twee jaar er weer alles aan te doen om het maximale eruit te halen.”

Coach Jac Orie is blij met de contractverlenging van Kramer, die hij sinds 2014 onder zijn hoefde heeft. “Sven is een groot kampioen en ik vind het ontzettend leuk om ook de aankomende twee seizoenen nog met hem samen te werken. Als we hem fysiek goed weten te houden, ben ik ervan overtuigd dat hij de komende jaren topprestaties kan leveren.”