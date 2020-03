Topverdieners in NBA zien af van deel salaris

De best verdienende basketballers in de NBA nemen gedurende de coronacrisis genoegen met 20 procent minder salaris. Volgens sportzender ESPN hebben ongeveer honderd spelers besloten om een deel van hun miljoenensalaris in te leveren. De NBA ligt sinds 11 maart stil.

De Franse basketballer Rudy Gobert van Utah Jazz testte die dag positief op het coronavirus. Al snel volgden meer spelers uit de NBA, onder meer bij Brooklyn Nets en Detroit Pistons.

Heel wat clubs en spelers hebben al geld gedoneerd, onder meer aan het personeel dat normaal gesproken bij NBA-wedstrijden in de basketbalstadions werkt. Gobert besloot een half miljoen dollar over te maken aan de hulporganisaties.

De topspelers in de NBA verdienen enorme bedragen. Stephen Curry van Golden State Warriors is volgens ESPN de grootverdiener met een jaarsalaris van 40 miljoen dollar, omgerekend ruim 36 miljoen euro.