Voormalig schaatscoach Schotting overleden

De Nederlandse oud-schaatscoach Peter Schotting, voormalig trainer van onder anderen de legendarische Amerikaan Eric Heiden, is overleden. Dat meldt de website sportgeschiedenis.nl. Schotting werd 76 jaar.

De geboren Deventenaar was vanaf 1970 als coach voornamelijk werkzaam in het buitenland, vooral in Canada en de Verenigde Staten. Samen met Dianne Holum stuwde hij Heiden veertig jaar geleden naar grote hoogte. De Amerikaanse schaatser won bij de Winterspelen van Lake Placid in 1980 vijf keer olympisch goud. Later leidde Schotting ook de Amerikaan Eric Flaim naar internationale successen op de langebaan.