De cricketbond van India heeft ruim 6 miljoen euro gedoneerd in de strijd tegen het coronavirus. Cricket is sport nummer 1 in India, waar inmiddels minimaal twintig mensen overleden zijn aan de pandemie.

De bekende slagman Sachin Tendulkar schonk eerder deze week al ruim 60.000 euro aan een gezondheidsorganisatie.

India heeft alle grenzen tot en met 14 april gesloten. Een cricketwedstrijd tegen Zuid-Afrika werd na één dag afgebroken en is voorlopig verplaatst naar 15 april.