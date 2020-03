IJshockeycompetitie NHL wil gat Spelen vullen en in zomer spelen

De Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL wordt mogelijk in de zomermaanden voltooid. De National Hockey League ziet kansen nu de Olympische Spelen in Tokio geen doorgang vinden tijdens de zomer.

“We zijn gaan beseffen dat we misschien wel meer tijd hebben dan we in eerste instantie dachten”, zei official Bill Daly namens de NHL. “Afhankelijk van hoe de situatie ontwikkelt, willen we graag in het voorjaar kunnen spelen. En als we in de zomer moeten spelen, zou dat ook geen probleem mogen zijn.” Daly hoopt te profiteren van de zendtijd die beschikbaar is gekomen na het verplaatsen van de Spelen.

De NHL heeft de clubs opgeroepen de stadions tot eind augustus vrij te houden.

Het ijshockeyseizoen werd op 12 maart onderbroken vanwege het coronavirus.