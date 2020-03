Tennisster Osaka: in 2021 allemaal sterker dan ooit naar Spelen

De Japanse tennisster Naomi Osaka heeft een paar dagen nodig gehad om haar gevoelens over het uitstellen van de Olympische Spelen op een rijtje te krijgen. De 22-jarige Osaka uitte die gevoelens zaterdag in een bericht op Twitter.

“Iedereen weet hoeveel de Spelen voor me betekenen en hoe trots ik zal zijn om in mijn land daaraan deel te nemen. Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat het dit jaar niet gaat gebeuren, maar we zullen in 2021 allemaal sterker dan ooit gaan. Ik steun de moedige beslissing van premier Abe en het IOC voor 100 procent. Sport zal ons altijd verenigen, maar daar is het nu de tijd niet voor. Dit is de tijd waarin mensen uit alle landen moeten samenwerken om zo veel mogelijk levens te redden. Dat is voor mij de olympische spirit. Aan de mensen in Japan: blijf sterk, hou vol en laat de wereld ons prachtige land zien als de tijd daar in 2021 rijp voor is.”

Osaka, winnares van twee grandslamtoernooien, speelde de hoofdrol in de video waarin vorige maand het motto van de Spelen van Tokio 2020 werd onthuld: ‘United by emotion’ (verenigd door emotie). Met een Ha├»tiaanse vader en een Japanse moeder geldt de in de Verenigde Staten opgegroeide Osaka als rolmodel voor Japan en de Spelen.