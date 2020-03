Eigenaar basketbalclub New York Knicks heeft corona

James Dolan is besmet met het coronavirus. De eigenaar van basketbalclub New York Knicks is thuis in quarantaine geplaatst.

Dolan is, voor zo ver bekend, de eerste eigenaar van een basketbalclub uit de NBA die positief is getest. Minimaal tien spelers uit de sterkste basketbalcompetitie van de wereld zijn besmet door het coronavirus.

De NBA ligt sinds 11 maart stil wegens de pandemie. New York is zwaar getroffen door de virusuitbraak, net als de Amerikaanse staten New Jersey en Connecticut. Het coronavirus heeft in de Verenigde Staten al aan meer dan 2000 mensen het leven gekost.